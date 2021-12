Terra treme em distritos da zona rural de Itanhém

Moradores dos distritos de Centenário, Salomão, Corró e Sulzinho, zona rural de Itanhém (a 899 km de Salvador) viveram momentos de pânico na noite de quarta-feira, 10, por conta de um tremor de terra de magnitude 2,7 da escala Richter, registrado pelo Observatório Sismológico do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília (Obsis/UnB).

O epicentro do tremor ocorreu na zona rural e a maioria dos moradores da cidade não sentiu os efeitos da ocorrência. Considerado de pequena repercussão, o abalo teve três momentos que, segundo o professor da UnB George Sand França, duraram alguns segundos.

O tremor foi registrado pelo Obsis, que faz o trabalho de monitoramento em todo o solo brasileiro com sismógrafos conectados ao sistema central e instalados em diversos estados, com a função de detectar e emitir avisos de abalos sísmicos.

Susto

Na zona rural de Itanhém, conforme os moradores, foi um grande susto que, felizmente, não deixou vítimas. "Na casa da minha tia algumas paredes ficaram com rachaduras mas, por sorte, não aconteceu nada de mais grave", disse a comerciária Lúcia Amando, 25 anos, que mora na cidade. "Não percebi o tremor", relatou.

Itanhém fica no extremo sul baiano, na divisa com o estado de Minas Gerais. Com grande parte do território formado de montanhas rochosas, a mineração é um dos fortes da economia local, com a retirada e comercialização principalmente de pedras ornamentais como o granito.

