Terminal Rodoviário de Vilas muda de endereço

O Terminal Rodoviário de Vilas do Atlântico muduo de endereço. Após funcionar por 20 anos na Rua Praia de Copacabana, a estrutura passou a funcionar na Avenida Praia de Tramandai.

O novo terminal está mais moderna, ampla e conta com banheiros adaptados para cadeirantes, lanchonete, mesas com cadeiras e sofás. A transferência, que atende pedido dos moradores, altera também o roteiro dos ônibus. As linhas que atendem a esta comunidade são Vilas X Praça da Sé via Centenário, Vilas X Praça da Sé e Vilas X Terminal da França. O novo trajeto sairá do terminal sentido Praia do Guarujá passando pelas avenidas Mucuripe, Itamaracá, Pajussara e Itapuã em direção a Salvador. Os veículos do transporte complementar que fazem os roteiros bairro a bairro não sofrerão alteração, mantendo o fim de linha no Miragem.

