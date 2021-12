Terminal de ônibus aeroporto será ampliado para integração

A partir do próximo sábado, 3, o terminal de ônibus aeroporto vai receber obras de melhorias, com a ampliação do espaço e a instalação de cobertura em todo o equipamento. Com isso, a espaço passará a ter uma área total construída de 7,9 mil metros quadrados. Esse número é mais que o dobro da área utilizada atualmente, de cerca de 3 mil metros quadrados.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do município (Secom), o terminal terá 21 baias e será totalmente coberto com capacidade para atender mais de 200 mil passageiros por dia útil e mais de 50 linhas de ônibus.

Durante as obras, serão feitas a realocação de pontos de ônibus e a abertura de um novo acesso de pedestres pela rua Gerino de Souza Filho e implantação de uma lombo-faixa para garantir a travessia dos pedestres.

A partir do dia 3 de agosto, a plataforma A do terminal será interditada para a instalação da nova cobertura e as linhas de ônibus que param no local serão realocadas, provisoriamente, para os pontos de ônibus da rua Gerino de Souza Filho. Haverá ainda mais duas fases de obras, com término previsto para dezembro de 2019. Até lá, o terminal vai continuar em funcionamento, das 4h45 até 1h.

adblock ativo