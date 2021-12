Terminais de recarga do metrô passam a aceitar cartão de crédito

A partir da próxima segunda-feira, 23, usuários do metrô de Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitina (RMS) poderão recarregar os bilhetes de integração com cartão de crédito. O pagamento será aceito para recargas nas ATMs (máquinas de autoatendimento), distribuídas em todas as estações de metrô, sem custo adicional.

No entanto, os valores são pré-definidos em: R$ 2, R$ 3.70, R$ 4, R$ 8, R$ 10, R$20, R$ 50 e R$100. A bilheteria continua aceitando apenas dinheiro. A opção é válida para as bandeiras Visa, Mastercard, Elo e Hiper e o crédito entra na hora.

Segundo a CCR Metrô Bahia, cerca de 36% das vendas totais são efetuadas em máquinas de autoatendimento, sendo 52% no cartão de débito, aceito desde julho do ano passado. A expectativa é que a operação com crédito chegue a 10% do total das vendas.

Todos os pontos de recargas operam de acordo com o horário de funcionamento do metrô, das 05h à 0h, todos os dias, incluindo finais de semana e feriados.

