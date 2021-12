Termina protesto na BR-101, mas trânsito se mantém lento

Moradores do município de Cruz das Almas (a 142 km de Salvador) realizaram um protesto no km 226 da BR-101, na manhã desta quarta-feira, 19. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes reivindicavam a construção de uma passarela no local.

Ainda segundo a PRF, o grupo usou pneus e outros objetos para bloquear os dois sentidos da rodovia. O ato, que começou às 7h, foi encerrado por volta das 9h. O fluxo de veículo ainda é lento, por conta do processo de limpeza e pelo tráfego intenso.

