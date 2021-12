Termina hoje recadastramento biométrico na Bahia

Uma cerimônia às 19h, desta terça-feira, 18, em Luís Eduardo Magalhães, 940 km de Salvador no oeste baiano, marca o encerramento do recadastro biométrico na Bahia. Até esta segunda-feira, o estado tinha alcançado 93,32% dos 10.590.323 eleitores, com estimativa de cancelar mais de 700 mil títulos de pessoas que não compareceram nos postos para colher seus dados biométricos.

Com 63.253 o município, que está com mais de 90% dos eleitores biometrizados, foi escolhido para sediar o evento que fecha a terceira etapa do recadastramento obrigatório, porque tem o maior número de eleitores dentre as 242 cidades que fecham hoje o cadastramento em território baiano.

Para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da Bahia, desembargador Jatahy Junior, a avaliação do “desafio” é positiva. “Tivemos êxito total no desafio de biometrizar o quarto maior eleitorado do País, sendo o primeiro a concluir este trabalho”, afirmou.

Ele citou que esta fase final foi a mais difícil, por contemplar os municípios menores, com grande número de eleitores morando na zona rural, muitos em lugares distantes das sedes municipais. Também lembrou as medidas adotadas para minimizar o tempo gasto pelo eleitor para realizar o recadastramento obrigatório.

Conforme o presidente do TRE-BA, uma das dificuldades encontradas foi o fato do estado só possuir 199 comarcas, deixando 248 municípios sem atendimento local. Para resolver o gargalo foram abertos Postos de Serviço Eleitoral nestas cidades e grandes povoados, “facilitando o acesso desta população ao serviço”.

“Disponibilizamos o agendamento eletrônico, o Caminhão da Biometria, os postos itinerantes, dentre outras intervenções”, disse, acrescentando ainda que foram realizadas 25 audiências, contemplando todas as regiões, para falar da importância deste trabalho, solicitar ajuda das lideranças regionais “e convocando todos a ajudar”, afirmou, animado com o resultados.

Para quem perdeu a biometria e não puder fazer hoje até o final do expediente, ainda é possível fazer a regulamentação para votar este ano. Deverão procurar os cartórios ou postos eleitorais entre 27 de fevereiro e 06 de maio e pedir a reativação do título eleitoral que será cancelado a partir de amanhã.

ITINERANTE – Além do presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da Bahia, desembargador Jatahy Junior, os demais membros da Corte da Justiça Eleitoral no estado estarão hoje no extremo oeste da Bahia.

A partir das 15h, será realizada uma sessão itinerante no auditório da Câmara de Vereadores de Barreiras, com julgamento de processos relacionados ao município e cidades vizinhas. A transferência temporária da sede para a região integra uma série de eventos que marcam a conclusão da biometria no estado.

De acordo com o TRE-BA no dia 12 de março será apresentado um balanço oficial do recadastramento biométrico, na sede do órgão, em Salvador. Na oportunidade o Tribunal vai homenagear colaboradores que somaram esforços neste trabalho.

