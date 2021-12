Terceiro suspeito de matar agente da PRF em assalto é preso

O autor do disparo que matou o agente da PRF em assalto na Pituba foi preso na tarde desta sexta-feira, 2. Em depoimento, Victor Vagner Matos Neri, 28 anos, confessou que atirou em Marcelo Caribé de Carvalho.

Victor foi preso no momento em que ia se entregar, acompanhado de advogado, na sede da Polícia Civil, na Praça da Piedade. Um revólver calibre 38 usado no assalto, um tablete de crack e um de pasta base de cocaína foram apreendidos no esconderijo do acusado em Cosme de Farias.

Os outros dois homens que participaram da ação também estão presos. Idenivaldo Santos de Oliveira, 33 anos, foi preso na segunda-feira, 28, em Camaçari, e Paulo Tiago Rabelo dos Santos, 23, se entregou na manhã da quarta-feira, 30. Os três serão encaminhados ao sistema prisional e vão responder por latrocínio.

Idenivaldo era proprietário e dirigiu o carro usado no crime. Já Tiago, era responsável por recolher os pertences das vítimas. No depoimento, Paulo teria dito que participou do assalto porque precisava pagar dívida de drogas no valor de R$ 600.

Antes da execução do crime, o trio passou três vezes pelo local observando a movimentação de pessoas e a quantidade de objetos de valor em cima da mesa, na barraca onde o policial estava comemorando com os amigos a passagem por Salvador.

Passagem em hospital

De acordo com o delegado Odair Carneiro, titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), que preside o inquérito, Vitor foi baleado, na noite de terça-feira, 29, no bairro de Cosme de Farias. Em nota, a polícia disse que as circunstâncias do ferimento ainda são desconhecidas.

O acusado recebeu alta médica do Hospital do Subúrbio ao meio dia de quarta-feira, 30, mas a polícia só teve conhecimento de seu atendimento na unidade de saúde 13 horas depois. Ferido na perna, ele forneceu um nome diferente e disse que tinha sido vítima de assalto.

O crime

Marcelo Caribé foi baleado na cabeça durante um assalto na noite do dia 24 de setembro, na Pituba. De acordo com o delegado Marcelo Sansão, da 1ª Delegacia de Homicídios Atlântico, ele tentou render um dos criminosos e disse que era policial.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital da Bahia, também na Pituba. O tiro atingiu o crânio de Marcelo. A morte encefálica foi confirmada pelo hospital dois dias depois do crime.

Marcelo estava na Polícia Rodoviária Federal há apenas sete meses e trabalhava na 1ª Delegacia de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Ele estava de folga em Salvador, onde morava até março deste ano.

