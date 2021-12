Terceiro corpo é encontrado em lago de Simões Filho

Três jovens morreram vítimas de afogamento em lago de Simões Filho, próximo a Chesf, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O terceiro corpo foi encontrado pelos bombeiros na manhã deste sábado, 31.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que três pessoas nadavam no local na tarde de quinta-feira, 29, quando começaram a se afogar. As buscas foram iniciadas no mesmo dia, mas os bombeiros não tiveram sucesso nas buscas.

No dia seguinte, na sexta-feira, 30, os bombeiros retomaram as buscas e encontraram dois corpos. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.

Os corpos foram enviados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

