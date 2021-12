Terceirizados do estado anunciam greve nesta quarta-feira

Trabalhadores terceirizados que prestam serviços à Secretaria da Educação do estado agendaram para esta quarta-feira, 24, uma greve por tempo indeterminado. A paralisação atinge serviços de portaria das 835.152 escolas públicas, mas a secretaria não estima a suspensão das aulas.

A greve, conforme o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado da Bahia (Sinttel), é por causa do atraso no pagamento de salários e férias.

"Cerca de 20% dos trabalhadores estão sem receber salário há dois meses e 80% ainda não receberam o salário do mês", justifica Uheiber Pires, representante do Sinttel, à frente das negociações com a Salvador Transportes e Serviços (Salttur).

A Salttur informou que não há trabalhadores sem receber por dois meses, mas reconheceu o atraso de janeiro. O pagamento não foi realizado porque, segundo a empresa, não foi recebido um recurso pela secretaria.

A Secretaria da Educação declarou, em nota, que "já notificou a Salttur, que informou já ter regularizado o pagamento do auxílio-transporte e se comprometeu em regularizar o pagamento dos salários nesta terça-feira".

