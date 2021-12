Terceirizados de limpeza fecham escolas estaduais

Trabalhadores terceirizados de limpeza fecharam cinco escolas estaduais nesta terça-feira, 8. Categoria parou as atividades em protesto contra o atraso nos salários e benefícios. De acordo com Edson Conceição, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública do Estado da Bahia (Sindlimp), alguns funcionários estão há mais de dois meses sem receber.

A paralisação atinge os solégios Central, nos Barris, Landulfo Alves, em Águas de Meninos, Anísio Teixeira, na Caixa D'Água, Rotary, na ladeira do Abaeté, e Centro de Educação Profissional da Bahia, em Nazaré.

Os manifestantes fecharam os portões das escolas com grade, impedindo a entrada de alunos. Policiais militares foram acionados e determinaram a entrada dos portões no Colégio Central, mas os alunos continuam sem aula no local.

Já no Colégio Landulfo Alves, os estudantes aderiram ao movimento dos trabalhadores e protestam em frente à instituição. A manifestação complica o trânsito no local.

Edson Conceição diz que a paralisação vai atingir outras instituições de ensino e unidades estaduais de outros setores, como o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula.

