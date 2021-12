Terapeuta é preso acusado de estuprar paciente

O terapeuta ocupacional Paulo Alves Bandeira Júnior, de 27 anos, foi preso nesta terça-feira, 22, em Barreiras, no oeste da Bahia, acusado de estuprar a jovem J.K.S, de 19 anos. De acordo com o delegado plantonista da Delegacia de Barreiras, José Romero Vasconcelos, o crime aconteceu durante uma consulta na clínica naturista Vida Plena.

Conforme denúncia, a vítima procurou atendimento de acunputura e drenagem linfática por conta de dores de cabeça e na coluna. "Ela estava sozinha na clínica, porque era a última cliente. Ela estava deitada na maca com uma toalha cobrindo seus seis e outra na genitália, quando ele subiu na maca e violentou ela", explica o delegado.

Após o crime, ela foi para casa chorando, relatando o fato aos pais, que ligaram para uma funcionária da clínica, que forneceu o endereço do acusado. Os pais foram na casa dele e chamaram a polícia.

"Primeiro, ele negou. Depois disse que foi consentido. Disse que durante a consulta, eles se excitaram e mantiveram relação sexual. Mas a vítima nega", afirma a delegado. A mulher passou por exame de corpo delito, que confirmou a relação sexual. No entanto, não há marcas em seu corpo que indique violência ou no do acusado, que demonstrem uma reação dela.

"Embora não tenha marca, ele foi indiciado por estupro, já que a vítima sustenta a versão de que foi agredida. Estou esperando imagens da clínica que filmam os clientes saindo do estabelecimento. Ele disse que ela saiu tranquila e deu tchau para ele. Ela nega. Essas imagens vão ser importantes para ver em que condição ela saiu da clínica", disse o delegado.

