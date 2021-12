Tentativa de explosão a caixas é frustrada pela polícia em Porto Seguro

Explosões de caixas eletrônicos foram evitados, na madrugada desta terça-feira, 9, pela polícia na cidade de Porto Seguro (a 707 km de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a quadrilha chegou ao local em um veículo modelo Toro, segundo testemunhas, e colocaram explosivos nos terminais. Policiais que estavam de plantão foram avisados e rapidamente chegaram até o banco Bradesco.

Os criminosos atiraram e durante confronto conseguiram escapar. Equipes do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram deslocadas para o município e realizarão a retirada dos artefatos.

Equipes do Bope foram até o local fazer a retirada dos explosivos | Foto: Divulgação | SSP-BA

No início da manhã, após análises de câmeras de segurança e varreduras, guarnições encontraram o veículo usado pelos criminosos, no bairro Mercado do Povo. O carro foi roubado no dia 1 de abril deste ano, na cidade de Eunápolis e a sua cor original (vinho) foi substituída pelo branco.

