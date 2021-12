"Tenho sorte de estar cercada de amigos", diz Yoani Sánchez

A blogueira cubana Yoani Sánchez, que seguiu para o município de Feira de Santana após o desembarque no Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, divulgou em seu perfil no twitter nesta segunda-feira, 18, as primeiras impressões em terras baianas.

Após o desembarque, Yoani falou sobre a receptividade dos brasileiros. "Eu tenho a sorte de estar cercada de um bom número de amigos que têm me tratado como uma irmã", afirmou ela.

No caminho para a cidade baiana, onde participa de uma série de debates com temáticas sociais, a blogueira comentou: "Estamos saindo de Salvador, que é capital da Bahia, e entramos no continente. Meus amigos brasileiros me falam de seu país, suas luzes e sombras".

Após a passagem pela Bahia, Yoani segue para São Paulo. Outros países também estão na rota da viagem que vai durar 80 dias, entre eles República Tcheca, Alemanha, Suécia, Suíça, Itália e Espanha. Ela também visitará México, Peru e Estados Unidos, onde dará conferências em várias universidades e visitará as sedes do Google e do Twitter.

