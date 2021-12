Tenente da PM e outras 3 pessoas ficam feridas em acidente

Uma colisão envolvendo dois carros de passeio deixou quatro pessoas feridas, entre elas um tenente da Polícia Militar (PM-BA), na tarde desta terça-feira, 21, em Itabuna (distante a 433 km de Salvador). O acidente aconteceu em um trecho da BR-415, nas proximidades de um posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

A colisão frontal foi entre um veículo Classic e um Golf, dirigido pelo tenente. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu após o motorista do Classic invadir a contramão. A polícia não soube informar se o condutor estava em alta velocidade no momento da batida.

Com o impacto, o carro do tenente, que viajava com duas mulheres, foi parar em uma ribanceira. Os feridos foram encaminhados ao Hospital de Base de Itabuna. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

adblock ativo