Uma forte chuva que atingiu a cidade de Xique-Xique (a 586 quilômetros de Salvador) nesta terça-feira, 6, causou destruição no município, com árvores derrubadas, casas e galpões destelhados e vários postes danificados. Parte da cidade ainda está sem energia na manhã desta quarta, 7. Durante o temporal, ninguém ficou ferido.

A equipe do Portal A TARDE entrou em contato com o prefeito Alfredo Ricardo Bessa Magalhães, para verificar a atual situação da cidade, e, segundo ele, a chuva que durou aproximadamente 30 minutos e os ventos fortes causaram prejuízo para os moradores e para a prefeitura.

"Vários postes de energia foram derrubados e parte da cidade está sem energia, mas ainda ontem (terça, 6) o policiamento foi reforçado. As viaturas do Comando de Policiamento Especializado (Caesa) já realizam rondas por toda a cidade, principalmente pelas regiões que ainda estão sem os postes de iluminação", afirmou o prefeito.

De acordo com o Alfredo, ainda não é possível ter uma estimativa dos prejuízos públicos. Ele, no entanto, espera começar os reparos na cidade até o final do ano. Não havia notificações na prefeitura, se a falta de energia afetou as unidades de saúde da cidade.

Nicolas Melo Temporal deixa parte Xique-Xique sem energia e policiamento é reforçado

