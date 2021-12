Temporais causam danos no interior da Bahia

A Santa Casa de Nazaré, no Recôncavo baiano (a 84 km de Salvador), iniciou as obras de recuperação de áreas do hospital atingidas pelo deslizamento de terra provocado pelas chuvas que castigam a cidade há cerca de quinze dias.

Os trabalhos, que são realizados com materiais doados por empresários da região, contemplam a contenção da encosta e a reconstrução do muro do estacionamento do setor de emergência, que teve a recepção desativada na segunda-feira, 27, por conta dos riscos. O setor atende cerca 200 pessoas/dia.

Parte da pavimentação na área e o muro que protegia o espaço desmoronaram. Além disso, o prédio da instituição apresenta rachaduras. Até a segunda, a direção da Santa Casa havia recebido a doação de areia, pedras, além de um caminhão e uma escavadeira.

Segundo o provedor da Santa Casa, Cleidson Prazeres, a prefeitura, através da Secretaria de Obras, encaminhou um engenheiro civil para fazer a avaliação. "Só a mão-de-obra foi orçada em R$ 10 mil. Ainda não temos o valor total da obra emergencial, mas vamos precisar de mais doações".

O levantamento indica a necessidade imediata de levantar uma estrutura de pedra de 30 x 5 metros. "É uma obra grande", diz Prazeres.

Com as chuvas de domingo, o clima é de mais apreensão.

Outras cidades

No final da manhã de segunda, o trecho conhecido como Camuruji, na BR-101, localizado entre as cidades de Valença e Taperoá (a 362 km de Salvador), no baixo sul do Estado, foi interditado devido ao atoleiro provocado pelas chuvas.

Santo Amaro (a 90 km de Salvador), no Recôncavo baiano, está em situação de emergência por 180 dias. A prefeitura busca recursos junto ao estado para recuperação de estradas afetadas pelas chuvas. Há risco de a tradicional festa de São João do município ser suspensa.

No domingo, no município de Varzedo (a 200 km de Salvador), um homem foi atingido por um raio, mas após receber atendimento médico, foi liberado.

Em Riachão do Jacuípe (a 197 km de Salvador), a chuvas de segunda alagou ruas, mas não deixou desabrigados. O rio Jacuípe transbordou, interditando vias.

Ruas e estradas alagadas

No município de Brumado, 552 km de Salvador, as chuvas registradas entre a noite de domingo alagaram ruas e estradas vicinais e deixaram os moradores sem sinal de televisão. As chuvas não deixaram desabrigados.

Segundo o secretário de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente do município, Frederico Neves, a falta de sinal de tevê foi prolongado porque o acesso ao local onde estão instaladas as torres de retransmissão foi danificado pelas águas.

"Nas últimas horas choveu 56 mm, quase a metade do previsto para todo o mês de abril, disse, ressaltando que a previsão é de mais chuvas durante a semana.

Expectativa

Mas, segundo Neves, produtores rurais, que perderam quase toda a lavoura anual com a estiagem forte de janeiro e fevereiro, estão animados com as chuvas de abril. "Favorecem a recarga das aguadas e podem produzir pastagem para ajudar a manter o rebanho", diz.

