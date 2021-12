Tempo Presente: Curiosidade soteropolitana na Faroeste

As buscas e apreensões realizadas na última terça-feira pela Operação Faroeste encontraram farto material contendo evidências nada republicanas em processos de disputa entre a Prefeitura de Salvador e proprietários de terrenos desapropriados no entorno do Parque de Abaeté e Aeroporto de Salvador.

O detalhe: uma primeira decisão foi favorável ao Município, proferida pela ex-presidente do Tribunal de Justiça e uma outra, diametralmente oposta, expedida recentemente pelo atual presidente, assegurando créditos em favor das partes expropriadas.

Considerando que tanto a ex-presidente quanto o atual presidente foram afastados pelo STJ, resta saber para que lado o Farol da PF na Bahia irá apontar.

