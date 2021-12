Tempo de espera para veículos do ferryboat é de 1h30 neste domingo

Os motoristas que saem pelo Ferryboat de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, para Salvador enfrentam fila de até 1h30 na tarde deste domingo, 10.

De acordo com a Internacional Travessia, empresa que gerencia o Ferryboat, as embarcações estão saindo de hora em hora, com uma saída extra a cada 1h30. Os ferrys Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Ivete

Sangalo, Pinheiro e Anna Nery estão em operação no momento.

O fluxo segue tranquilo para pedestres de ambos terminais e veículos do terminal São Joaquim.

