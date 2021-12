Tempo de espera no ferryboat chega a 6h para carros

Os motoristas que adiantaram a viagem de Ano Novo para esta sexta-feira, 28, e tentam embarcar no sistema ferryboat enfrentam uma espera de cerca de 6h na fila, informa a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Quem tenta realizar a travessia para a Ilha de Itaparica conta com o atendimento de apenas três embarcações (Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anna Nery), apesar do anúncio da Agerba de que o ferry Rio Paraguaçu entraria em operação na tarde desta quinta-feira, 27.

De acordo com a Agência, a embarcação - que tem capacidade para 800 passageiros e 50 veículos - está na Capitania dos Portos passando por vistoria. A Agerba anunciou que o ferry Pinheiro entraria em operação nesta sexta, mas ainda não há previsão para o retorno.

O tempo de espera para os pedestres é menor que o dos carros, já que duas lanchas de Mar Grande auxiliam na travessia do Terminal Marítimo, no Comércio, até Bom Despacho. Além delas, 13 embarcações saem a cada 15 minutos com destino a Mar Grande. A Agerba informa que, apesar do fluxo de passageiros, o movimento segue controlado.

A recomendação da Agência é que os motoristas evitem utilizar o ferryboat e optem por realizar a viagem pela estrada. A opção é seguir pela BR-324 até a cidade de Santo Amaro e, de lá, passar por Cachoeira, São Félix, Maragojipe e São Roque do Paraguaçu. O percurso dura, em média, 4 horas.

