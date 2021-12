As chuvas que atingiram a cidade de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, na noite desta quarta-feira, 8, impediram a aeronave que levava o cantor Wesley Safadão e sua equipe de pousar no Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo.

Após três tentativas de aterrissagem, o voo teve de ser desviado para o aeroporto de Ilhéus, de onde os passageiros seguiram via terrestre para o destino.

Safadão utilizou sua conta no Instagram para explicar a situação. “Aqui vamos nós à Vitória da Conquista agora. Vamos pousar em Ilhéus. A gente não conseguiu pousa lá em Vitória por conta do mau tempo. Agora vamos pegar alguns quilômetros até Vitória", disse ele, que se apresentou na Arena Miraflores, na véspera do aniversário da cidade baiana.

Confira o vídeo:

Da Redação Tempo chuvoso impede aeronave de Wesley Safadão de pousar em Conquista

