Tempestade tropical atinge sul da Bahia até quarta, diz Marinha

Um tempestade tropical com fortes ventos que se aproximou o sul da Bahia nesta segunda-feira, 25, deve permanecer na região até quarta, 27, segundo informações da Marinha do Brasil e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O meteorologista do Inmet, Mamedes Luiz Melo, explica que o fenômeno não é um acontecimento comum na América do Sul. "O normal é que ele se forme e espalhe em direção ao Atlântico e não o contrário, como tem acontecido nesses últimos dias. São ventos fortes, com mais intensidade e com uma duração maior".

A previsão é que os ventos cheguem a 87 km/h, além de ondas entre três e cinco metros de altura em alto mar, atingindo a cidade de Caravelas e se deslocando para Vitória (ES).

Ainda conforme o especialista, a depender da intensidade, a tempestade pode causar danos à população. "Se o vento for muito forte, isso pode fazer estragos materiais. A depender do volume da água, pode haver muitos alagamentos, até porque nem todas as cidades têm estrutura para suportar fortes chuvas. Então é uma situação capaz de provocar problemas'.

Mamedes também destacou a necessidade das pessoas, em especial os pescadores, evitarem navegar durante o período da tempestade tropical. "É importante que essa informação chegue ao máximo de pescadores, porque, eles devem evitar ir muito longe no mar. Os barcos não vão suportar a velocidade do vento" , ressaltou.

