Tempestade derruba árvore e outdoors em Conquista

Uma tempestade registrada na tarde deste domingo, 25, causou estragos em algumas localidades de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

Somente na zona sul do município, três placas de publicidade desabaram por causa dos fortes ventos. Já na rodoviária, uma árvore também não resistiu e caiu sobre um carro parado no estacionamento.

Apesar do susto, nenhum dos incidentes deixou feridos, segundo o 7º Grupamento de Bombeiros Militares. As informações são do Blog do Anderson.

Na zona sul do município, três placas foram derrubadas pelos fortes ventos (Foto: Blog do Anderson)

