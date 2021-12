Tempestade causa estragos em Vitória da Conquista

Uma tempestade atingiu a cidade de Vitória da Conquista (a 541 km de Salvador) durante este domingo, 6. Aliado com a chuva, raios e trovões assustaram os moradores.

De acordo com o Blog do Anderson, o Corpo de Bombeiros informou que um dos raios provocou um princípio de incêndio no Distrito Industrial dos Imborés. Ninguém ficou ferido.

A imagem registrada por um morador do município mostra o exato momento que vários raios caíram no solo de Conquista.

Estragos

A Defesa Civil da cidade registrou os danos causados pela tempestade. A ventania derrubou árvores, coberturas de residências e muitas placas publicitárias.

Seis das setes emissoras de rádio da região saíram do ar durante o temporal. Inclusive, a torre de uma da Brasil FM foi destruída ao cair no chão, na central de antenas localizada na Serra do Piripiri.

Em outro vídeo, um internauta registrou o momento em que um carro de passeio foi arrastado pela correnteza, em um trecho da rua Ascendino Melo. Ninguém ficou ferido.

Previsão do tempo

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) indica a possibilidade de ocorrer, nesta segunda, pancadas de chuva e chuva de curta duração, que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é 18°C e máxima de 34°C.

