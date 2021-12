Temperatura na Bahia deve oscilar durante todo o dia

Nesta quinta-feira, 5, a temperatura na Bahia deve oscilar, por conta de uma massa de ar quente e seca que permanece na região Nordeste e dos ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico.

De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), os efeitos mais evidentes da influência dessa massa de ar no estado estão nas regiões Oeste, São Francisco, Norte, Chapada Diamantina e Nordeste. Nestes locais, o céu se manterá de parcialmente nublado a claro.

Na parte Oeste os índices de temperaturas devem continuar elevados, podendo contribuir para ocorrência de chuvas fracas na região, principalmente durante a tarde, quando a temperatura pode atingir os 35°C.

Nas regiões do Recôncavo, Sul e Sudoeste os ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico deverão influenciar as condições climáticas, o que, segundo o instituto, aumenta a possibilidade de ocorrer chuvas nesses locais. O mesmo pode ocorrer em Salvador e região metropolitana, com a temperatura variando entre a mínima de 23°C e a máxima de 30°C.

Mesmo com as temperaturas elevadas e as chuvas intensas do mês de dezembro, a incidência de radiação solar é maior no Hemisfério Sul e há aumento nos Índices de Radiação Ultravioleta (IUV).

Para esta quinta-feira, os cuidados com a pele devem aumentar, pois o IUV pode oscilar entre 12 e 13. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) estes índices fazem parte da categoria de intensidade "extrema".

adblock ativo