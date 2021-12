Temperatura em Jacobina atinge 40°C

Os moradores de Jacobina, cidade no centro norte baiano, a cerca de 350 km de Salvador, sofreram com a temperatura elevada nesta terça-feira, 12. Os termômetros registraram 40°C, mas a sensação térmica foi de 42°C.

De acordo com o 4º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet/BA), a temperatura na região varia entre os 21°C e os 39°C e a temperatura do ar marcou 37,5°C na tarde desta terça. No entanto, alguns pontos na região podem variar em até 2°C, para mais ou para menos, explicando os 40°C registrados em alguns termômetros na cidade.

O professor universitário Fábio Nunes comentou que o calor no município é constante, mas a alta temperatura registrada na tarde desta terça é atípica. Segundo ele, o centro da cidade é um dos pontos de maior calor e as crianças e idosos são os que mais sentem o incômodo. "Passei pelo centro da cidade e vi um termômetro marcar 40°C. Liguei para uma rádio para saber se eles estavam cientes ou já haviam noticiado o caso. Eles me responderam que em alguns pontos os termômetros haviam marcado 42°C. Minha filha tem 1 ano de idade e percebo que ela está muito incomodada com o tempo quente e abafado".

Segundo Nunes, as pessoas estão com dificuldade para se deslocar na cidade, procurando andar nas sombras dos prédios e tomando bastante água para amenizar o calor.

Carlito Ribeiro trabalha como agente reciclador e por isso tem contato direto com a rua, ficando exposto ao calor intenso. Assim como Nunes, ele diz que o calor na tarde desta terça foi anormal, apesar de estar acostumado com a alta temperatura. "Geralmente gira em torno dos 35°C a 38°C, mas hoje está fora do normal. Eu convivo com o tempo quente todo dia, mas hoje bateu o limite que sentimos diariamente aqui. Está quente demais", disse.

Inmet explica - Para Marinês Cardozo, meteorologista do 4º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet/Bahia), a temperatura do ar marcada pela estação meteorológica não é necessariamente a sentida pela população. Por volta das 15h, os termômetros da estação registraram 35,7°C. Porém, o medidor é localizado em um local à sombra e ventilado.

Normalmente, a temperatura varia dois graus em relação à coletada. E, a depender do ponto da cidade, pode ser ainda maior.

"A temperatura do ar é a registrada no momento, captada pela estação. A sensação térmica (como a população sente o calor ou o frio) vai depender da ventilação e da umidade. Em locais com mais vento, a temperatura não será tão quente como em locais mais abafados. Talvez por isso alguns relógios tenham marcado a temperatura em 40°C", explicou.

Considerando um local na cidade em condição ventilada, explica a meteorologista, os termômetros marcariam uma média de 37,7°C, como acontece diariamente. Em locais mais próximos ao asfalto, com menor circulação de vento ou próximos à ilhas de calor (região de muitos prédios ou construções), podem marcar temperaturas maiores.

Previsão - De acordo com a meteorologia, a previsão é que a temperatura na região continue variando entre 21°C e 39°C. Sem considerar a sensação térmica, é provável que os jacobinenses continuem sob forte calor nos próximos dias, informa o Inmet. O instituto alerta ainda, que temperatura continuará nesse patamar elevado enquanto não chover na região.

