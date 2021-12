Telhado de colégio estadual em Barra do Choça desaba

O telhado do Colégio Estadual Dária Viana de Queiróz, no município de Barra do Choça, desabou nesta quarta-feira, 1º. O fato, no entanto, só foi descoberto na manhã desta quinta, 2, quando os estudantes chegaram ao estabelecimento.

Uma equipe de engenharia da Diretoria Regional de Educação (Direc) foi encaminhada ao local e iniciou a recuperação da cobertura.

As aulas foram suspensas até segunda-feira, 6, quando os cerca de 1.100 alunos retornam ao colégio. Ainda não há informações sobre o que causou o desabamento. As informações são do Blog do Anderson.

