Telemarketing: queixas crescem 24,5% na Bahia

As ligações surgem quando você menos espera e, às vezes, nas horas mais impróprias. As empresas de telemarketing insistem em oferecer serviços de telefonia e TV por assinatura usando uma tática inconveniente. De acordo com levantamento feito pela reportagem, até outubro deste ano, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) havia recebido 846 queixas sobre esse tipo de abordagem na Bahia. O número significa um aumento de 24,5%, em relação ao ano passado.

A Anatel, de olho no aumento das reclamações em todo o País, criou em julho deste ano o site ‘Não Perturbe’, onde é possível cadastrar o número para barrar as ligações. Por aqui, um mês depois do site ser lançado, as queixas caíram pela metade. Em julho, 105 baianos haviam entrado em contato com a agência para reivindicar o direito de não serem incomodados. Em agosto, foram 49 reclamações.

Medida

O gerente de tratamento de solicitações de consumidores da Anatel, Fabrício Madruga, afirma que a tendência de crescimento já havia sido verificada pela agência. Na Bahia, as queixas cresciam desde 2016, em média 26% ao ano. Por esse motivo, medidas foram criadas, entre elas o site e o código de conduta que autoriza empresas, dentre outras regras, a fazerem ligações apenas para números não cadastrados no sistema em horário comercial.

“A maioria das reclamações é sobre a quantidade de ligações e os horários em que são feitas. Os consumidores reclamam de ligações feitas antes das 8h e depois das 21h”, disse Fabrício.

O código de conduta entrou em vigor também em julho e as empresas, a princípio, se comprometeram a diminuir as ligações e respeitar os horários comerciais. Elas têm até o final deste ano para cumprir com todo o código. As sanções podem variar de advertência a multa de até R$ 50 milhões.

As ligações chegam ao celular da estudante Yasmin Aguirre, 23 anos, diversas vezes ao dia. São chamadas interestaduais e locais que acabam comprometendo a rotina. “Atendo porque acho que é com um outro propósito, como uma vaga de estágio, por exemplo, e isso acaba atrapalhando o meu dia”, contou.

Robôs

Por falta de uma regulamentação nacional, outros setores continuam com a abusividade, e, muitas vezes, de uma maneira ainda mais irritante: utilizando robôs que derrubam a chamada segundos após o consumidor atender.

O coordenador do programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Diogo Moyses, explica que a tática tem sido usada pelo setor de telemarketing como uma maneira de automatizar o trabalho. Os ‘robocalls’ ligam para vários contatos ao mesmo tempo e quando um consumidor atende a chamada é direcionada para o atendente que inicia a oferta.

“É uma economia de tempo. Anteriormente, as ligações eram feitas pelo atendente e o tempo entre uma chamada e outra era maior. Isso gera incômodo, especialmente quando são efetuadas várias, e, muitas vezes, ofertando produto ou serviço anteriormente oferecido e negado”, explicou.

Superintendências de proteção e defesa do consumidor (Procon) de alguns estados também contam com um canal de bloqueio para a população evitar o desconforto não apenas das empresas de telecomunicações. O Procon-BA não tem planos de lançar algo semelhante no estado. Mas as reclamações podem ser feitas diretamente quando identificada a origem.

“Abrimos uma reclamação e encaminhamos ao fornecedor. Caso não seja respeitado o pedido, podem ser aplicadas penalidades, porque é o desejo do consumidor de não ser incomodado”, concluiu Iratan Vilas Boas, diretor de fiscalização do Procon-BA.

Ações contra empresas no TJ-Ba quintuplicam em 2019

O número de processos ajuizados no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) sobre ligações indevidas, neste ano, quintuplicou em relação ao ano passado, de acordo com informações do Processo Judicial digital (Projudi). Neste ano, foram 1254 ações ante 278 do ano anterior.

O advogado e coordenador do Núcleo de Estudos Fundamentais da Faculdade Baiana de Direito, Ricardo Maurício, explica que os casos em que pode ser comprovado que as chamadas são excessivas e que estão atrapalhando a rotina do consumidor podem ser revertidos na Justiça em indenizações por danos morais e sanções administrativa às empresas. A decisão, no entanto, cabe à interpretação de cada magistrado.

Mas é preciso lembrar que o consumidor precisa se assegurar que solicitou o bloqueio do número e que, mesmo assim, as empresas desrespeitaram a vontade. “A reiteração dessas chamadas compromete a própria dimensão psíquica e gera constrangimento psicológico, além de muitas vezes tomar-lhe o tempo, causando um desvio improdutivo. Isso ocorre todas as vezes em que o consumidor perde tempo para atender essas chamadas constantes, quando poderiam estar se dedicando a outras coisas”, explica.

Reclamações

A empresa líder em reclamação na Bahia, ainda segundo dados da Anatel, é a Oi. Contra ela há na agência 452 queixas neste ano. Procurada, a Oi informou que aderiu ao sistema de bloqueio da ‘Não Perturbe’ e está seguindo o código da Anatel de modo a redefinir os modelos de abordagem aos consumidores e ajustar os horários das chamadas e a frequência de ligações.

“A Oi continuará intensificando esforços e investimentos com objetivo de elevar a qualidade dos serviços”, destacou em nota.

ESTAMOS DE OLHO

