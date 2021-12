Teixeira de Freitas ficará sem água por 24 horas

O fornecimento de água será interrompido por 24 horas a partir das 8h da quinta-feira, 30, no município de Teixeira de Freitas (distante 800 Km de Salvador). De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o abastecimento será interrompido para realizar serviço de substituição de trecho, em adutora do sistema de abastecimento da cidade.

A empresa prevê que o serviço seja concluído até as 8h da sexta-feira, 31. Quando o serviço for finalizado, o abastecimento de água será normalizado gradativamente. A Embasa recomenda que durante o período os moradores utilizem de forma racional a água armazenada nos reservatórios domiciliares. Para casos de emergência, os usuários devem ligar para o 0800 0555 195 ou para o escritório local (73) 3291-7100.

