Teiú é resgatado em estacionamento de UPA na cidade de Barreiras

Um teiú foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira, 26, em Barreiras (distante 872 km de Salvador). O animal, que media cerca de 50 centímetros, estava no estacionamento de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada no bairro de São Miguel.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o lagarto foi encontrado por pessoas que estavam na unidade e não aparentava estar ferido. Após o resgate, realizado com a ajuda de um puçá, o teiú foi avaliado e devolvido à natureza.

Não há informações sobre de onde o lagarto teria vindo.

adblock ativo