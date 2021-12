Tecnologia para contar a história de A TARDE

Pela primeira vez a Bahia terá uma exposição multimídia com o que há de mais novo em tecnologia para este tipo de evento. Uma tendência em museus e espaços culturais de todo o mundo, o uso de mesas interativas, painéis multitouch e telas gigantes definirá o ritmo do visitante na exposição intitulada Um Século de Inovações - Ver, Ouvir e Tocar, no estacionamento G2 do Salvador Shopping.

Aberta ao público do dia 20 próximo até 4 de novembro, a mostra conta um século de história de A TARDE, buscando estimular sensorialmente a reflexão sobre os principais fatos históricos do período. O jornal serviu como fonte de pesquisa e inspiração do projeto, mas a tecnologia divide a cena em grande estilo.

Passo a passo



Cândidaluz Liberato, da Cena Digital (www.cenadigitalba.com.br), coordenadora de conteúdo do projeto realizado por A TARDE, destaca o objetivo de proporcionar ao visitante "um banho de imagens". Além disso, haverá locução, textos, e "os sentidos da audição e do tato também serão aguçados". Cinco ambientes mostrarão o que de mais importante foi noticiado por A TARDE.

São 650 m² reservados a um passeio histórico. "No primeiro ambiente, queremos que o visitante perceba o significado da imprensa na vida dele". É o Túnel do Tempo, com imagens em alta definição, computação gráfica em 2D e 3D.

<VIDEOATV ID=9618/>

O fundador

No segundo ambiente, dedicado a Ernesto Simões Filho, "veremos a força que ele teve no sentido de sonhar e colocar em prática o projeto de fazer a notícia chegar até o leitor", observa Cândidaluz, salientando a liderança do jornalista baiano. Haverá reproduções de páginas, fotografias, ilustrações e documentos.

No terceiro ambiente, prossegue ela, "o povo vai se ver; é a imprensa cobrindo a manifestação popular, mostrando como as pessoas se comunicam na religiosidade, nas festas, no esporte e também como se unem diante de tragédias". O quarto ambiente é dedicado à imprensa multimídia, com mesas digitais acessíveis ao visitante. A um toque das mãos, surgem temas como interatividade, convergência de mídias, portabilidade e internet. "Vamos abordar a força das mídias digitais, mostrar que no futuro tudo poderá funcionar on demand: o público vai buscar o que lhe interessa", observa Cláudia. No quinto ambiente, "o desafio foi transformar o meio jornal em algo dinâmico, exatamente o que a multimídia se propõe".

<VIDEOATV ID=9619/>

adblock ativo