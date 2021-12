Técnicos das universidades estaduais voltam às atividades

Os servidores técnico-administrativos decidiram voltar às atividades na manhã desta segunda-feira, 17, durante assembleias realizadas nas Universidades Estaduais de Feira de Santana (UEFS) e Sudoeste da Bahia (UESB). As atividades também foram retomadas nas Universidades Santa Cruz (UESC) e do Estado da Bahia (UNEB). Na semana passada, os servidores não trabalharam entre 10 e 14 de agosto, com fechamento total ou parcial dos portões das quatro universidades estaduais da Bahia.



De acordo com o Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativo da UESB (Afus Sindicato), os profissionais das universidades estão em estado de greve e a categoria também deliberou em assembleia por novas paralisações. Na UEFS, haverá paralisações nos dias 18 e 20, com fechamento dos portões. Já na UESB, a paralisação ocorre na quinta-feira, 20, onde os servidores estarão realizando atos com enterros simbólicos das Instituições Estaduais de Ensino Superior da Bahia, nos centros comerciais das cidades de Vitória da Conquista (a 509 Km de Salvador), Jequié (a 358 Km de Salvador) e Itapetinga (a 562 Km de Salvador).

Entre as reivindicações da categoria, estão a ampliação do quantitativo de vagas para promoção funcional dos técnico-administrativos, destinar o percentual de 7% da Receita Corrente Líquida (RCL) para os orçamentos das universidades estaduais da Bahia e autorização e imediata abertura de concursos públicos para os quadros de pessoal técnico-administrativo e docente.

