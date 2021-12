Técnicos da Uesb paralisam as atividades até quinta-feira

Os técnicos-administrativos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) paralisaram as atividades na manhã desta terça-feira, 5. De acordo com nota divulgada na fanpage do Sindicato dos Servidores Técnico Administrativo da Uesb (Afus Sindicato), uma reunião foi marcada para a tarde desta terça em frente à guarita da Uesb para discutir as ações do movimento, reposição de perdas salariais, publicação das listas de Promoção e Progressão nas carreiras de técnicos e analistas, pagamento do direito à insalubridade e periculosidade, reajuste do valor do auxílio alimentação, autonomia universitária e aumento do orçamento das Universidades Estaduais da Bahia.

"Esta mobilização é para chamar a atenção não só da comunidade, mas para que se abra um canal de negociação com o governo e gostaríamos de ser atendidos nas nossas pautas de reivindicações", disse o coordenador executivo do sindicato, Fábio Alex.

A paralisação irá se estender até a quinta-feira, 7, quando será realizada uma nova assembleia geral às 14h. Ainda de acordo com a assessoria de comunicação do Afus Sindicato, o indicativo de greve já havia sido anunciado há cerca de um mês e, caso as reivindicações não sejam atendidas até a quinta-feira, será aberta votação para que se decida pela greve ou não. Os portões do campus da universidade em Vitória da Conquista permanecerão fechados durante a paralisação.

adblock ativo