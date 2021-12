Técnicos ambientais avaliam impactos após incêndio em navio

Técnicos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos (Inema) vão avaliar os impactos causados pelo incêndio do navio Golden Miller, com bandeira das Bahamas, no Porto de Aratu, em Candeias, Região Metropolitana de Salvador. O navio estava carregado de gás propeno. Após o incêndio ser controlado, uma mancha de óleo apareceu na baía.

A suspeita inicial é que o incêndio foi causado por uma falha no compressor da unidade de reliquefação do navio. De acordo com a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), o fogo começou por volta das 18h desta terça-feira, 17. No momento do acidente, 22 tripulantes estavam a bordo, sendo que dois sofreram ferimentos leves.

Segundo a Codeba, não há riscos de mais explosões. A Marinha vai abrir inquérito administrativo para apurar as causas do acidente, e a previsão para o laudo ficar pronto é cerca de 90 dias.

