Técnico de internet é executado enquanto realiza atendimento

Um técnico de internet foi assassinado com cinco tiros durante um atendimento no bairro Parque Getúlio Vargas, na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O crime ocorreu nesta quarta-feira, 6.

A polícia, que iniciou as investigações nesta quinta, 7, ainda não tem pistas dos suspeitos da morte Alisson Lima Silva, 30 anos. Ele foi baleado no peito, nas costas e na cabeça, morrendo no local.

De acordo com as informações da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, a vítima e o colega de trabalho, Jean Santos Costa, 18 anos, realizavam uma manutenção em um poste, quando foram surpreendidos por homens que chegaram em um veículo Fiat Uno, já atirando.

Ainda de acordo com a polícia, os técnicos ainda tentaram correr, mas foram alcançados pelos criminosos. Jean foi atingido e socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde continua internado. O estado de saúde dele não foi divulgado.

As vítimas não tinham passagem pela polícia. Segundo familiares de Alisson, ele não tinha nenhum envolvimento com drogas ou com a criminalidade.

