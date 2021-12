Teatro de Itabuna é inaugurado com apresentações da Osba e do BTCA

Comemorando 109 anos de emancipação, o município de Itabuna irá inaugurar o Teatro Municipal Candinha Dória, nesta sexta-feira, 26, com apresentações da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e do Balé do Teatro Castro Alves (BTCA).

Com capacidade para receber 600 pessoas e diversos tipos de espetáculos, o local possui um amplo 'foyer' e sistemas modernos de infraestrutura, além de ter a intenção de se transformar em um dos principais cartões postais da cidade.

As obras no local chegaram a ser paralisadas, mas o Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), firmou um convênio com a prefeitura para repasse dos recursos da ordem de R$ 20 milhões, necessários à conclusão dos serviços.

