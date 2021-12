TCM aprova contas da Câmara de Salvador e de mais 17 municípios

O Tribunal de Contas do Município (TCM) aprovou nesta quarta-feira, 27, as contas do ex-presidente da Câmara de Salvador, Leonardo Silva Prates, relativas ao exercício de 2018. Relator do parecer, o conselheiro substituto Antônio Emanuel de Souza não constatou ressalvas na conta do gestor.

De acordo com informações do TCM, na mesma sessão, os conselheiros do órgão analisaram e aprovaram as contas de mais 17 câmaras de vereadores. A Câmara de Salvador não ultrapassou o limite de 6% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, recebendo repasses no montante de R$176.118.582,67, além de promover despesas na quantia total de R$ 171.822.278,73.

A despesa da folha de pagamento foi de R$108.330.132,80, cerca de 60,62% do total da receita do Poder Legislativo, mantendo-se abaixo do limite de 70% cumprindo o previsto no artigo 29-A da Constituição Federal.

Os então presidentes das câmaras de Igaporã, Gérson Pereira Reis; Piritiba, Sílvio Romero Alves Silva; e São Félix, José Fernando Souza Santos, também tiveram as contas aprovadas sem ressalvas pelo TCM.

