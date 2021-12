TCE/BA abre inscrições para 42 vagas de estágio

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) está com inscrições abertas para estágio a partir desta segunda-feira, 9, até a quarta-feira, 11.

São 42 vagas destinadas a estudantes do ensino superior das áreas de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito, Economia, Gestão Ambiental, Psicologia, Design Gráfico/Publicidade e Jornalismo/Comunicação Social, além de estudantes do ensino médio e dos cursos específicos de ensino médio em técnico de saúde bucal e auxiliar em saúde bucal.

As inscrições devem ser feitas via internet, através do site. O valor da taxa de inscrição custa R$ 15 para as vagas de nível superior e R$ 10 para nível médio, técnico e auxiliar em saúde bucal.

O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, contado da data da respectiva homologação, podendo este prazo, antes de esgotado, ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do TCE/BA.

Como avaliação, há uma prova objetiva de conhecimentos composta por disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais, com data prevista para o dia 5 de abril.Caso selecionado, o estagiário deve atender a uma carga horária de 20h semanais por uma remuneração variável entre R$ 500 e R$ 800, acrescido de auxílio-transporte.

