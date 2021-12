TCE-BA monitora ações sobre segurança de barragens de resíduos

As ações da administração estadual voltadas para a fiscalização da segurança de barragens licenciadas para acúmulo de resíduos industriais e para fins de acumulação de água (exceto as destinadas ao aproveitamento hidrelétrico) já estão sendo monitoradas pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).

Os trabalhos, que estão sob a responsabilidade da 1ª Coordenadoria de Controle Externo do TCE, abrangem aspectos relacionados à implementação e manutenção de cadastro dos equipamentos sob a responsabilidade do governo do estado ao Plano de Segurança da Barragem (PSB), elaborado pelos empreendedores.

Além disso, o TCE acompanha a implementação do Sistema de Classificação de Barragens, que devem ser identificadas por categoria de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume.

Um dos órgãos do estado que estão sob auditoria é a Coordenação de Segurança da Barragem do Estado (Coseb), unidade do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a qual atuação será avaliada em relação ao exercício das suas competências.

A Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) também é alvo do trabalho desenvolvido pela auditoria, com o objetivo de verificar como se processa a elaboração do Plano Estadual do Meio Ambiente, do Plano Estadual de Recursos Hídricos e do Plano Estadual sobre Mudanças do Clima.

Será avaliado ainda o desempenho das metas associadas ao programa do “Meio Ambiente e Sustentabilidade”, que compõe o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 do governo do estado.

