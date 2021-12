TCE-BA anuncia que será realizada auditoria especial no sistema ferry boat

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) vai iniciar, ainda este ano, uma auditoria especial no sistema ferry boat, que faz a travessia Salvador-Itaparica, e na travessia Salvador-Mar Grande. O intuito é avaliar a qualidade dos serviços prestados à população devido à série de denúncias e reclamações feitas por usuários.

O presidente do TCE/BA, conselheiro Gildásio Penedo Filho, determinou a realização da auditoria em atendimento a um pedido feito pelo conselheiro vice-presidente da Corte, Marcus Presídio, durante a sessão plenária na última terça-feira, 13, revelando sua preocupação com a qualidade dos serviços que estão sendo prestados à população e citando os problemas que os usuários, especialmente aqueles que fazem a travessia todos os dias, estão enfrentando.

O conselheiro Marcus Presídio observou que tais problemas e dificuldades têm sido relatados diariamente pelos veículos de comunicação, como por exemplo as grandes filas, pouca disponibilidade de guichês de venda, falta de passagens com hora marcada e presença ostensiva de cambistas que cobram preços extorsivos pelos bilhetes de embarque. Com isso, o vice-presidente do TCE/BA ressaltou a relevância do tema e a importância de uma resposta às necessidades da sociedade baiana, sempre em observância estrita às competências constitucionais do Tribunal.

O TCE não informou quando a auditoria especial será iniciada. No entanto, garantiu que, conforme orientação da Superintendência Técnica da Corte de Contas, o procedimento será iniciado ainda neste ano.

