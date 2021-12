Taxistas terão que apresentar crachá durante blitz, informa SSP

Os taxistas que passarem por blitzs terão agora de apresentar crachás com identificação aos policiais. A decisão é da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e entrou em vigor nesta sexta-feira, 22, para todas as regiões do estado que oferecem o serviço.

Segundo a SSP, a medida foi tomada em conjunto com a Associação Geral de Taxistas e, a pedido da categoria, além de solicitar os crachás aos motoristas, vai ampliar as revistas dos passageiros. O documento é emitido pela própria associação.

O órgão informou ainda que também intensificará as abordagens e ações de inteligência em alguns bairros e avenidas para garantir a segurança dos taxistas e usuários contra roubos a veículos. Não caberá, porém, à secretaria realizar vistorias relacionadas À licença e ao alvará de regularidade dos motoristas.

