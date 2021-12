Taxistas de dois municípios baianos são convocados para verificação de taxímetros

Os taxistas dos municípios de Camaçari (Região Metropolitana de Salvador) e de Santo Antônio de Jesus (Recôncavo Baiano) estão sendo convocados pelo Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) para o serviço de verificação de taxímetros neste mês de novembro. Em Santo Antônio de Jesus, os motoristas deverão realizar o procedimento no período de 27 a 29. Já em Camaçari, o prazo é de 25 a 29.

Para realizar o processo, é necessário que o taxista faça o agendamento do serviço pelo Portal do Ibametro (www.ibametro.ba.gov.br). Para os proprietários dos veículos que utilizam gás natural, deverá ser apresentado o certificado do selo de gás natural veicular preenchido.

Em Camaçari, a inspeção será realizada das 8h às 12h, na Avenida Reserva Kamassarryf, bairro Ponto Certo. Já em Santo Antônio de Jesus, o serviço será realizado na Rua Viriato Lobo, das 8h às 14h. Mais informações podem se obtidas pelo telefone da ouvidoria do Ibametro) 0800 071 1888.

