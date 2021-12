Taxista é sequestrado e torturado em Itamaraju

Um taxista foi sequestrado e torturado por bandidos, na BR-101, no município de Itamaraju (a 750 quilômetros de Salvador), na manhã desta segunda-feira, 14. Sérgio de Jesus Neves, 40 anos, conhecido na cidade como 'Bilú', é irmão do radialista e vereador Rubens Neves.

Segundo o site Teixeira News, 'Bilú' estava indo em direção ao município de Eunápolis, quando foi interceptado por um carro Fiat/Linea no meio da pista. Na ação, o homem foi surpreendido por quatro bandidos dentro do carro.

Após passar cerca de uma hora sofrendo ameaças com uma arma na cabeça, o taxista ainda foi molhado com gasolina.

Depois da tortura, Sérgio foi solto pelos bandidos dentro de um matagal. Ele andou 90 minutos até chegar em um posto de gasolina em Teixeira de Freitas, onde seguiu para a Delegacia Civil da cidade.

O carro do taxista foi encontrado pela tarde, no município de Mucuri, na divisa com o estado do Espírito Santo. Mas os bandidos levaram R$ 970 que estava no carro.

"Quando andava na estrada em busca do asfalto, todo barulho de carro que ouvia, eu me escondia no mato, achando que eram os assaltantes voltando para me pegar", desabafou.

O caso é investigado pela Polícia Civil da cidade.

