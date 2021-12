Taxista é preso com droga em Jequié

Um motorista de táxi foi preso na noite desta quarta-feira, 13, após ser flagrado transportando uma substância análoga a maconha. O caso aconteceu no bairro Jequiezinho, no município de Jequié (a 368 quilômetros de Salvador).

Segundo o blog do Marcos Frahm, Anderson silva de Jesus, 37 anos, foi abordado dentro de um Fiat Punto, placa NTW-2261, licenciado em Jaguaquara (a 53 quilômetros de Jequié). A substância foi encontrada no porta-malas do veículo, dentro de uma sacola.

Durante a abordagem, Anderson informou à polícia que teria recebido a encomenda de uma pessoa, ainda não identificada, e que deveria ser entregue em um ponto marcado na cidade.

O homem também informou os militares do 19ª Batalhão da Polícia Militar (19ª BPM) que havia mais entorpecente em sua residência, em Jaguaquara. O produto teria sido entregue por uma terceira pessoa.

A guarnição localizou cerca de 23 kg no quarto do taxista. O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia Territorial (DT) de Jequié.

