Taxista é esfaqueado durante assalto em Conquista

Um taxista foi esfaqueado durante um assalto no município de Vitória da Conquista, distante 516 km de Salvador. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira, 31, no centro da cidade.

Guilherme Aguiar sofreu o atentado quando chegava na rua lateral do Cemitério da Saudade, via de acesso à BR-116. O motorista foi surpreendido pelo assaltante que lhe deferiu golpes de faca. Na ação, o veículo acabou atingindo um poste. O bandido fugiu levando dinheiro e pertences do motorista.

A vítima foi encaminhada ao hospital, mas passa bem. O caso está sendo investigado pela delegacia local.

