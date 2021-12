Taxista é encontrado morto na zona rural de Barreiras

Um taxista foi encontrado morto nesta segunda-feira, 18, na zona rural de Barreiras, no oeste da Bahia. Segundo informações do Blog Braga, a vítima, Aírton Amaro da Silva, o “Seninha”, de 37 anos, foi visto pela última vez antes de sair para fazer uma corrida com três homens.

Esse é o segundo taxista assassinado em dois dias durante o trabalho. Moacir Álvaro Ferreira, 68, foi morto esfaqueado após sair para atender um passageiro em Salvador. Amigos suspeitam de latrocínio.

Barreiras

O corpo de Aírton foi encontrado por um vaqueiro que passava pela região e acionou a Polícia Militar. Um dos suspeitos foi preso pela polícia, mas o nome dele não foi revelado.

