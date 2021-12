Taxista é encontrado morto em Eunápolis

O taxista, Elton Sampaio Lemos, 30 anos, foi encontrado morto dentro do carro que utilizava para trabalhar em Eunápolis, na sul da Bahia. Elton foi encontrado na noite da sexta-feira, 1º, por moradores em um terreno no bairro Dinah Borges.

De acordo com a polícia, o taxista apresentava perfurações por disparos de arma de fogo em diversas partes do corpo. A polícia ainda não tem informações sobre autoria e motivação do homicídio.

