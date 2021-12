Taxista é colocado em porta-malas após ter carro roubado em Itabuna

Um taxista de 50 anos pediu ajuda à Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste sábado, 15, após informar que havia sido colocado no porta-malas do seu veículo. De acordo com a vítima, dois homens solicitaram o serviço de táxi na rodoviária de Itabuna. Durante o percurso, ele foi rendido pelos assaltantes e colocado no compartimento.

Ainda segundo o taxista, ao passar pelo posto da PRF, aproveitando a redução da velocidade no quebra-molas, ele conseguiu destravar o porta-malas e pulou do veículo em movimento.

Ao ser informado, a equipe de plantão da polícia rodoviária iniciou as buscas pelos criminosos. O táxi roubado foi localizado logo depois, ainda com os assaltantes, no km 496 da BR-101. Notando a aproximação dos policiais, os homens abandonaram o veículo e fugiram por um matagal às margens da rodovia.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil em Itabuna (BA).

