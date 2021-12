Taxista é assassinado em suposta tentativa de latrocínio

O taxista José de Oliveira, 70 anos foi assassinado com um tiro no pescoço no final da tarde deste domingo, 1º. O crime ocorreu em uma rua deserta no loteamento Luma Torres no bairro Asa Branca em Feira de Santana. A polícia investiga o caso com a hipótese de latrocínio já que as chaves do veículo Siena de placa JRR 9673 foram levadas pelos assassinos, que ainda reviraram os bolsos da calça da vitima.

De acordo com informações policiais o taxista, que era conhecido como Zé Miúdo, teria pego dois homens em um ponto de ônibus na avenida Getúlio Vargas e os levado para o bairro Asa Branca. Moradores do local informaram que ao ouvirem o barulho do tiro, foram verificar o que havia ocorrido e viram dois homens deixarem o local correndo.

"Uns vizinhos tentaram segui-los, mas não obteve êxito, já que entraram pela lagoa. O senhor morreu na hora", contou um morador que preferiu o anonimato.

Um familiar do taxista informou que ele era uma pessoa calma e que não costumava pegar passageiros desconhecidos. "Ele não pegava dois homens desconhecidos, ele é cuidadoso, acredito que uma terceira pessoa, pode ter sido uma mulher, tenha o atraído para esta corrida, ou até mesmo ele tenha sido abordado pelos marginais ainda no ponto, pois o que conhecíamos dele, jamais ele faria uma corrida para um local onde ele foi encontrado" disse.

A família descarta qualquer possibilidade de reação do taxista. "Ele tinha experiência trabalhava há mais de 50 anos como taxista e já tinha sofrido assaltos antes. Não era de reagir não. O carro estava no seguro e ele mesmo dizia que no caso de assalto ele entregava tudo, pois a vida valia muito mais', afirmou o familiar.

Moradores chegaram a acionar o SAMU que ao chegar no local constatou a morte. O corpo do taxista foi necropsiado no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e sepultado na manhã de ontem no cemitério Jardim Celestial. O caso está sob a responsabilidade do delegado André Ribeiro da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) que já tem nomes de alguns suspeitos.

Homicídio - Na noite de domingo dois homens que estavam em uma motocicleta assassinaram com três tiros o jovem Júlio Cesar Miranda, 18 anos. A vitima, que residia no bairro Papagaio, foi morta no bairro São João, dentro do veiculo Celta, placa JPO-6684. Dentro do carro a polícia encontrou uma certa quantidade de drogas.

De acordo com informações policiais, a vitima estava passando por uma rua do bairro e ao reduzir a velocidade, foi abordada pelos assassinos que já chegaram atirando atingindo o jovem no rosto e perna.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios, que trabalha com a hipótese de vingança motivada pelo trafico de drogas. "Temos alguns suspeitos e estamos em diligencias com o intuito de localizá-los", informou a titular da especializada, Ana Cristina de Carvalho.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser necropsiado. Familiares que estavam no órgão não quiseram falar com a imprensa.

