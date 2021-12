Taxista é assassinado em Feira de Santana

O taxista Adriano da Silva Rios, de 31 anos, foi assassinado na noite deste sábado, 14, em Feira de Santana (a 109 Km de Salvador).

Ele foi baleado no pescoço quando estava dentro do táxi, um veículo azul modelo Gol (VW) e placa OUI 4753. Segundo informações do site Acorda Cidade, colegas de Adriano afirmam que viram ele atender uma ligação quando ainda estava parado no ponto, na avenida Getúlio Vargas. Após a chamada, o taxista seguiu para a rua São Roque, onde foi morto.

Ainda de acordo com o site, o tiro que acertou Adriano atingiu o vidro da porta traseira do táxi, que subiu na calçada e se chocou com outro veículo.

Em entrevista ao site, a delegada Joselita de Paula informou que a investigação da polícia trabalha com a hipótese de tentativa de assalto, mas não descarta outras possibilidades de motivação do crime.

adblock ativo