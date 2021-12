Taxista e adolescente são presos com droga na BR-116

Um motorista de táxi, que não teve o nome divulgado, e uma adolescente de 15 anos foram detidos na madrugada desta terça-feira, 11, no km 429 da BR-116, por transportarem dois quilos de pasta base de crack no carro, modelo VW Gol.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles foram localizados no trecho de Feira de Santana (a 108 km de Salvador), quando foram revistados e os agentes encontraram a droga e uma quantia em dinheiro. O motorista disse à polícia que não tinha conhecimento do material apreendido e que foi contratado para levar a garota de Morro do Chapéu para Itaparica.

Em conversa com a adolescente, os agentes confirmaram a propriedade da droga. A Delegacia de Polícia Judiciária de Itaparica deve seguir com as investigações.

